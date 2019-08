Accident à Ziguinchor: Un policier bissau-guinéen tue 3 enfants

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2019 à 21:27

Un policier Bissau-guinéen, conduisant un véhicule 4/4, a fini sa course sur un groupe de 4 enfants du village de Kantène. Ces derniers, partant chercher des fruits sauvages dans la brousse, tentaient de traverser la route.



Trois des enfants ont perdu la vie et le 4e se trouve présentement, dans un piteux état. L’accident est survenu sur le Boulevard des « 54 mètres », à hauteur du village de Kantène.



