Accident à l'entrée de Keur Massar : Un car "Ndiaye Ndiaye" se renverse et fait plusieurs blessés Un car "Ndiaga Ndiaye" s'est renversé à l'entrée de Keur Massar, mercredi soir, faisant plusieurs blessés, a-t-on constaté. C'est cette nuit peu avant 00h que l'accident s'est produit, faisant plusieurs blessés évacués par les sapeurs-pompiers, nous apprend iGFM.

Face à cette situation, ces derniers étaient contraints de se rendre sur les lieux avec des ambulances pour secourir les passagers qui étaient sous le choc suite à cet évènement imprévu et soudain.





Selon un témoin interrogé sur place par IGFM, aucun mort n'a été signalé au moment où nous écrivons ces lignes, mais que des blessés graves couchés par terre avec une douleur extrême. Il précise que le chauffeur qui conduisait à grande vitesse, a fait une sortie de route avant de se renverser entre les deux ponts situés à l'entrée de l'arrondissement de Keur Massar près de l'autoroute à péage. Et notre témoin d'ajouter : "Le chauffeur a pris la fuite" après l'accident.





Sur place, il y avait la gendarmerie hormis les sapeurs-pompiers.



À noter que le car Ndiaga Ndiaye est couramment utilisé pour le transport interurbain de personnes et de marchandises au Sénégal.





