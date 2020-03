Accident à l'entrée de Thiès: un mort, 23 blessés dont 4 graves Un accident de la circulation survenu ce lundi, vers Allou Kagne, à l’entrée de Thiès, vers 9 h. Une collision entre un car Ndiaga Ndiaye et un véhicule particulier a fait un mort et 23 blessés dont 4 graves, selon le capitaine Mouhamed Bobo Diallo, qui s’est prononcé sur la Rfm. Le corps sans vie et les blessés sont acheminés à l’hôpital El Hadji Amadou Ndièguène de Thiès par les sapeurs-pompiers.

