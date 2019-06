Accident aux Almadies : Un conducteur ivre tue 3 personnes et blesse 2 autres Un accident d’une rare violence s’est déroulé ce samedi, aux alentours de 3 heures, aux Almadies. Un automobiliste, ivre, a heurté trois personnes de nationalité guinéenne qui sont mortes sur le coup. Deux autres personnes sont blessées. Elles ont été évacuées à l’hôpital général de Grand Yoff (ex-Cto).



L’homme a perdu le contrôle de sa voiture qui a terminé sa course dans un bâtiment où se trouvaient les victimes.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juin 2019 à 10:28



