Accident de Badiouré: l’ANRAC offre 3 millions pour la prise en charge des blessés

Lundi 19 Août 2019

Le médecin-chef de Bignona, Dr Tito Tamba faisant lundi le point sur cet accident survenu samedi à Badiouré, sur l'axe Bignona - Sénoba et qui a coûté la vie à 5 personnes, a appelé les autorités à se mobiliser davantage, pour une prise en charge sanitaire des blessés, une soixantaine.



A la suite de cet appel, le directeur général de l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), Ansou Sané, a remis trois millions de francs CFA au comité de soutien et de suivi des victimes de l’accident, selon l’Aps. "Cette somme permettra de contribuer à la prise en charge des blessés qui sont très nombreux", a déclaré M. Sané, qui a fait le tour de quelques structures de soins pour s’enquérir de l’état des blessés et présenter ses condoléances aux familles des personnes décédées.



