Accident de Badiouré: le bilan s'alourdit à cinq morts

Le bilan de l’accident de bus survenu samedi à Badiouré, s’est alourdi lundi, passant à cinq morts.



Trois personnes ont été tuées sur le coup et 67 autres ont été blessés, dont 37 dans un état grave. Le bus de transport en commun de 70 places avait quitté Bignona pour Dakar.



Le conducteur a perdu le contrôle du véhicule qui a percuté un arbre après une course d’une centaine de mètres hors de la route, selon des témoins. Le médecin-chef de Bignona qui faisait lundi le point sur cet accident, a appelé les autorités à se mobiliser davantage pour une prise en charge sanitaire des blessés.



"Actuellement, nous avons un bilan provisoire de cinq morts et une trentaine de blessés graves, qui ont des fractures ouvertes, des hémorragies internes et externes, des contusions abdominales et beaucoup d’autres blessures traumatiques. Certains blessés graves n’ont toujours pas encore de prise en charge", a-t-il dit.



"Ce sont des blessures extrêmement graves, qui nécessitent des interventions en urgence, avec l’implication de chirurgiens et d’orthopédistes notamment (…). Le bloc opératoire de l’hôpital régional de Ziguinchor ne fonctionne pas. A l’hôpital de la Paix (à Ziguinchor), il y avait des soucis pour trouver des bouteilles d’oxygène", a souligné M. Tamba.











Avec APS

