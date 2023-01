Accident de Kaffrine: Abdoulaye Saydou Sow parle de “l’indiscipline”

Le maire de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow a tenu à situer les responsabilités du drame. Il estime que le gouvernement a certes sa part, mais les responsabilités commencent au niveau des familles et de tous les acteurs sociaux.''Nous devons rester unis pour lutter contre l'indiscipline'', a affirmé ce dernier.



D’après la Rts, le Maire de Kaffrine appelle à un renforcement de notre discipline générale. Il milite ainsi, pour plus de respect des règlements et lois afin de limiter ces accidents



“Cet accident pose avant tout un problème de comportement individuel avant d'être un comportement général''; soutient l'édile de Kaffrine. Il n'a pas manqué de saluer le conseil interministériel qui va permettre de prendre des décisions fortes pour sécuriser les routes. ''La sécurité des personnes et des biens est du ressort de l'Etat. Mais, les populations ont leur rôle '', insiste-t-il. Et, il ajoute que ces mesures et décisions fortes n' auront de sens que s'il y a une discipline générale.