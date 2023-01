Accident de Kaffrine: Les propriétaires des bus impliqués seront jugés en flagrants délits, mercredi prochain

Les propriétaires des bus impliqués dans l’accident de Kaffrine, Birame Tine et Moussa Sow ont été présentés au Procureur de la République de Kaolack, ce vendredi.



A la suite, ils ont été interrogés et poursuivis tous les deux pour mise en danger de la vie d'autrui, défaut de souscription d'une police d'assurance pour l'un. Mais, diverses autres contraventions aux dispositions du code de la route, relatives à la réception, à l'homologation, à l'immatriculation et aux pneumatiques sont visées.



Ils sont mis en détention et seront jugés à l'audience des flagrants délits du TGI mercredi prochain.