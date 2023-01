Accident de Kaffrine: Les propriétaires des deux bus risquent de 6 mois à un an ferme

Après l’accident tragique de Kaffrine, les propriétaires des deux bus avaient été arrêtés et entendus. Ils ont ce mercredi, au Juge du Tribunal de Grande instance de Kaolack.



Le parquet a requis 2 ans, dont 1 an ferme contre Moussa Sow et 1 an, dont 6 mois ferme contre Birame Tine.



Ces derniers sont poursuivis pour « mise en danger de la vie d’autrui, abandon d’un véhicule à un tiers non titulaire du permis de conduire de catégorie D (requis pour la conduite d’un bus de transport), défaut d’assurance pour l’un et de pneumatiques défectueux, pour l’autre ».



