Accident de Kaolack: Des enveloppes symboliques remises aux familles des victimes

« Les deux membres du Gouvernement du Mali ont, au nom du Président de la Transition et du Premier ministre, présenté au peuple sénégalais, les condoléances les plus attristées du peuple frère du Mali.



Des enveloppes symboliques ont été remises par Dembélé Madina Sissoko et Alhamdou Ag Ilyene aux représentants des parents des victimes », renseigne le service de communication de la cheffe de délégation.



La mission ira demain mardi à la rencontre des opérateurs économiques, des transporteurs, chargeurs et chauffeurs au siège des Entrepôts Maliens au Sénégal.



Une réunion de travail avec les autorités sénégalaises sur la relance du trafic routier du corridor est aussi prévue.