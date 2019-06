Accident de Rao: Le proviseur du lycée de Mpal et son fils parmi les victimes On en sait un peu plus sur l'accident qui s'est produit à Rao, ce week-end, à une dizaine de kilomètres de Saint-Louis, entre un camion et un taxi, et qui a causé trois morts et deux blessés graves. Selon "Le Quotidien", le proviseur du Lycée El Hadji Rawane Ngom de Mpal, Mamadou Diakhaté, et son fils Mohamed, élève en classe de 6e au Prytanée militaire de Saint-Louis, figurent parmi les victimes de cet accident. L’autre personne décédée dans ce drame, est le chauffeur du taxi qui les transportait.





Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2019 à 10:16



