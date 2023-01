Accident de Sakal : L’Etat offre aux blessés et familles des morts, des montants compris entre 1 et 2 millions FCfa

Le gouvernement sénégalais a pris la décision d’accompagner les victimes du drame de Sakal et de leurs familles.



Une enveloppe de 2 millions FCfa à chaque famille de personne décédée et 1 million à chaque blessé est prévue.



