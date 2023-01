Accident de Sikilo : 13 blessés en observation et 1 en réanimation

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Janvier 2023

Le gouverneur de Kaffrine, William Manel, président du Comité régional de suivi et d'accompagnement des victimes de l'accident de Sikilo, a fait hier le point de la situation. Le chef de l’exécutif régional a rappelé que sur 140 victimes, il y a 41 personnes décédées et 99 blessés. A la date d’hier, seuls 13 blessés sont en observation dans les structures sanitaires, dont un en réanimation, révèle "L'As".



Le gouverneur ajoute que 86 blessés sont libérés des différentes structures sanitaires. Pour ce qui est de la distribution de l’enveloppe de 200 millions FCfa que le gouvernement a dégagée, la somme de 20 millions FCfa a été remise à l'hôpital de Kaffrine, pour la prise en charge des blessés. Chaque blessé a reçu 1 million FCfa et 2 millions FCfa pour chaque famille des 41 personnes décédées.

Ndèye Fatou Kébé