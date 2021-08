Accident de l'équipe de Leral: Moussa Soumbounou, Président JCS, de retour sur les lieux, sensibilise sur la route "En partance pour Kédougou, la région minière, je me suis arrêté juste là où s'était produit le terrible accident du véhicule de Leral TV, qui avait occasionné la mort de trois personnes, (tous membres du groupe de presse) sur le coup, le 31 Mai 2021, lors de la tournée économique du Président Macky Sall dans cette région", a révélé le coordonnateur des Jeunes Camionneurs du Sénégal (JCS), Moussa Soumboundou. A l'en croire, " je ne pouvais passer sans formuler des prières à leur égard et j'ai profité pour lancer un message de sensibilisation à tous les conducteurs, pour plus de vigilance sur la route", a-t-il plaidé.

