Accident de la circulation à Kaffrine : Un Camion heurte une charrette et tue une femme

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juin 2019 à 23:34

Un accident de la circulation s’est produit ce samedi sur la RN1 près du village Loumene situé dans la commune de Ndiognik (région de Kafrrine). Un camion a violemment heurté une charrette qui transportait plusieurs personnes dont des femmes. Selon la RFM, l’une d’elles est décédée sur le coup et plusieurs autres ont blessées.



