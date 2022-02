Accident de la circulation à Koungheul: 3 morts et une dizaine de blessés enregistrés

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Février 2022 à 17:17 | | 0 commentaire(s)|

Un véhicule qui transportait des passagers qui se rendaient à un mariage dans le département de Malem Hodar s’est renversé, ce jeudi. Le bilan provisoire fait état de 3 morts et une dizaine de blessés.



Ainsi, les corps sans vie ont été acheminés par les sapeurs-pompiers à l’hôpital de Koungheul.



A retenir, les accidents sont devenus fréquents sur l’axe Yamong-Koungheul. La preuve, c’est le même endroit où le cortège du ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba avait fait un accident il y a quelques mois.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook