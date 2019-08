Accident de la route à Kaffrine : un 4X4 se renverse et fait 3 morts

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Août 2019 à 08:53 | | 0 commentaire(s)|

Un véhicule de type 4X4 s’est renversé mardi après-midi sur la route de Mabo, dans le département de Mbirkelane (Kaffrine), provoquant 3 morts et 9 blessés, rapporte la Radio futurs médias (RFM, privée).



Les blessés ont été évacués à l’hôpital régional de Kaffrine, selon la RFM.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos