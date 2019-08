Accident de la route : plus de 400 morts et 16 000 blessés depuis le début de l’année

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Août 2019 à 14:40 | | 0 commentaire(s)|

Depuis le début de l’année, 10.500 d’accidents de la circulation ont été enregistrés au Sénégal, selon la RFM qui cite la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers. Au total, 405 personnes ont perdu la vie et 16 000 autres blessés dans ces accidents. En 2018 (janvier à décembre), 612 morts et plus 26.000 blessés ont été dénombrés dans les accidents de la route. En 2017 et 2016, le nombre de victime d’accidents de la circulation s’élevait à 635 morts et 651 morts et plusieurs milliers de blessés.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook