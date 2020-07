Accident du Port : Le corps sans vie du chauffeur de camion retrouvé

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Juillet 2020 à 09:37 | | 0 commentaire(s)|

Le Port autonome de Dakar informe dans un communiqué que le corps sans vie du chauffeur du camion plateau tombé dans les eaux du port de Dakar au môle 1, a été retrouvé et transporté à l’hôpital Principal de Dakar, grâce à l’intervention des sapeurs-pompiers.



La direction du Pad de rappeler que cet accident survenu le mercredi 8 juillet 2020, fait état d’un mort, le chauffeur et d’un rescapé en l’occurrence l’apprenti, sorti indemne.



