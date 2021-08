Accident grave survenu à Kaolack : La communauté portuaire au chevet des victimes du camion malien Quelques jours après l’accident meurtrier sur l’axe Kaolack ayant coûté la vie à 4 personnes, une forte délégation composée des responsables du Port autonome de Dakar, des Entrepôts Maliens au Sénégal et de la communauté des acteurs portuaires du Sénégal s’est rendue chez les familles des victimes afin de présenter leurs condoléances.

La délégation a fait le tour des familles des victimes qui sont toutes du quartier Sarra à Kaolack pour délivrer des mots de réconfort et apporter le soutien du Port autonome de Dakar à chaque famille de disparu.



Auparavant, la délégation a effectué une visite de courtoisie auprès du Khalife de Medina Baye, Cheikh Mahi Cissé, qui n’a pas manqué de souligner que le Sénégal et le Mali sont un seul peuple.



Tout en regrettant cet incident malheureux, les acteurs portuaires ont salué l’exemplarité des relations entre les deux pays.

