Accident mortel à Kaolack: Mansour Faye promet des sanctions Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye a réagi suite à la collision entre un camion et un taxi, ayant occasionné 4 morts et un blessé grave à Kaolack. Mansour Faye a exprimé à travers un post publié sur sa page Facebook, sa douleur et, présenté ses condoléances aux familles éplorées.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Août 2021 à 22:13 | | 0 commentaire(s)|

«C’est avec une douleur atroce et une vive colère que j’apprends le décès de quatre (4) occupants d’un taxi qu’un camion a percuté à Kaolack sans leur laisser la possibilité d’échapper à une mort atroce. Des blessés sont aussi notés durant cet accident odieux et révoltant», a déploré le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye.



Ainsi, il promet que les auteurs de ce drame ne seront pas impunis. «Les auteurs de cet acte ignoble seront appréhendés et traduits en justice. Une enquête est en cours», a-t-il révélé. Et, il invite les populations à garder le calme. «Je demande aux populations de rester calme et de s’assurer que l’Etat du Sénégal fera le nécessaire.».



Pour stopper ces accidents, devenus récurrents, Mansour Faye exhorte à plus de prudence. «Mes condoléances attristées aux parents des victimes, au peuple sénégalais, notamment à la population de Kaolack. Et, prompt rétablissement aux blessés. Je réitère mon appel à plus de prudence, de respect du code de la route et de la dignité humaine», insiste Mansour Faye.













Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos