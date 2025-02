Accident mortel à Taredji : Deux victimes dans une collision entre un bus et une moto (Photos)

La route a encore fait des victimes. Ce jeudi, un accident survenu à hauteur de Taredji, dans le département de Podor, a fait deux morts. Selon les premières informations, il s’agit du bus postal qui assure la déserte entre Saint-Louis et Podor et une moto routière, qui se sont violemment percutés au croisement de Taredji, informe "leSoleil-sn".



Le conducteur de la moto est mort sur le coup et la dame qu'il supportait à l'arrière, a succombé quelques heures à ses blessures, quelques instants après son évacuation à l’hôpital de Podor. Cet accident vient s’ajouter à une série macabre qui secoue le pays depuis le début de l’année 2025.



Mame Fatou Kébé