Accident mortel au quartier Baobab: Un bus « tata » fauche un scooter et tue une dame

Un bus Tata a mortellement fauché un scooter au quartier Baobab. L’accident s’est produit aux environs de 14 heures. Le conducteur s’en est sorti avec des égratignures. Mais, la jeune dame qu’il supportait est décédée sur le coup.



D’après iRadio, les habitants du quartier Baobab étaient dans tous leurs états. Et, n’eut été l’intervention de la police, ils allaient lyncher le chauffeur du bus Tata. C’est dans cette ambiance électrique que la victime a été évacuée dans une ambulance.



