Accident mortel de ses agents: Leral soutenu par toutes les couches du Sénégal

La presse a rendu hommage aux défunts agents de Leral dans sa livraison du jour, avec les images insoutenables de l'accident qui a coûté la vie à trois (3) jeunes, partis en mission. En sus des médias, les religieux, les politiques, la société civile, le voisinage entre autres couches, le Sénégal s'est montré solidaire de Leral qui n'oubliera jamais.



Il n' y a eu que deux survivants , Thierno Kane et Amina Sow. Si le premier nommé s'en est sorti avec une blessure au genou, Amina par contre, a eu une double fracture au niveau du bras gauche et des blessures aux côtes.



Le PDG du groupe leral, Dame Dieng a offert à chaque famille des victimes, un million de nos francs, promettant d"accompagner celles-ci durant un an avec le versement intégral des salaires respectifs de leurs disparus.