Accident mortel de trois agents de Leral: 1 an déjà, la douleur toujours vive Rédigé par leral.net le Mardi 31 Mai 2022 à 05:56 | | 0 commentaire(s)| Leral s'est réveillé ce 31 mai 2021 par un cauchemar, avec le décès accidentel de ses agents partis en mission lors de la tournée économique du président de la République, Macky Sall. Il s'agit de Yoro Diallo, Abou Mamadou Sy et Ousmane Sy, tués sur le coup, après une embardée de leur véhicule qui évitait un camion malien. Seul Thierno Kane est sorti vivant de cette terrible tragédie.

L’accident qui a coûté la vie à ces 3 membres de l’équipe de reportage du site Leral.net (Leral Tv), a eu lieu à l’étape de Kédougou de la tournée économique du chef de l’Etat Macky Sall, dans le Sénégal Oriental. Il s’agit d’une collision entre leur véhicule et un camion survenue sur la route du Parc Niokoloba, le lundi 31 mai 2021, dans la matinée.



Les dépouilles avaient été acheminées vers leurs différentes localités d’origine, où sont prévues leur inhumation. Abou Mamadou Sy est enterré dans son village natal dans le Podor, Youssou Yoro Diallo a été acheminé à Ziguinchor, par avion, et Ousmane Ndiaye a été inhumé à Touba, conformément au vœu de son père.



Un an déjà, la Direction a respecté tous ses engagements



Un an déjà! Qui pourra oublier ces visages juvéniles, ces jeunes ambitieux, travailleurs dans l'âme, chacun dans son domaine. Le Président Directeur Général du Groupe Leral Média, Monsieur Dame Dieng avait assuré qu'il accompagnerait les familles des victimes en leur donnant un an de salaire. C'est chose faite depuis six mois déjà. En sus des huit (8) millions de francs CFA donnés à chaque famille de victime. Les survivants de l'accident, à savoir Thierno Kane, ainsi que la dame Amina, ont chacun reçu trois (3) millions de francs CFA.



Lecture du Saint Coran, prières





Une séance de lecture du Coran ainsi que des prières ont été tenues ce 30 mai dans les locaux de Leral qui n'oubliera jamais ces martyrs.

















