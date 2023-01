Accident mortel sur l'axe Saint-Louis-Louga : A l’origine du drame, la divagation des animaux

Dans la nuit du dimanche à lundi, entre 4 heures et 5 heures du matin, à hauteur de Ngueune Sarr, à la sortie de Saint-Louis, un bus est entré en collision avec un camion. Le bilan de l’accident survenu sur la route de Ngueune Sarr, est lourd. Selon les dernières informations, il fait état de 19 morts et de plus d’une vingtaine de blessés. A l’origine de cette collision sur l’axe Louga-Saint-Louis, la divagation des animaux. Le bus qui évitait un âne, a heurté frontalement le camion qui roulait sur le sens opposé.



Il convient de souligner que le choc a eu lieu sur une ligne droite où la route, d’une largeur de plus de 7 mètres avec des accotements, est en très bon état. Mieux, elle vient de recevoir une nouvelle couche de roulement avec une très bonne rugosité.



Toutes les formes de signalisations, verticales comme horizontales, y sont lisibles. Et la visibilité est également très bien dégagée sur cet axe routier.