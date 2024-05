Accident mortel sur la VDN3 : le propriétaire du véhicule et sa petite amie condamnés

S. D., née en 1997, a été condamnée à six mois de prison ferme pour homicide involontaire et défaut de permis de conduire. La prévenue a mortellement heurté Mamadou Lamine Samb. L’ingénieur, âgé de 42 ans, marié et père de deux enfants, a succombé à ses blessures à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff.



Repris par Le Soleil, la conductrice a expliqué « qu’elle a paniqué et n’a pas pu appuyer sur les freins à temps pour éviter le choc ». Elle a comparu, selon le journal, qui a assisté à l’audience, en compagnie du nommé E. Mwizerwae, un Rwandais installé au Sénégal depuis 2001. Visé pour abandon d’un véhicule à un tiers non titulaire d’un permis de conduire et mise en danger de la vie d’autrui, il lui est reproché d’avoir prêté sa voiture à la dame, lit-on dans Seneweb.



A sa décharge, le prévenu a soutenu qu’il ignorait que celle-ci « n’avait pas de permis de conduire ».



Insistant sur « le nombre élevé de morts sur les routes », la représentante du Parquet avait requis une peine de deux ans ferme et une amende de 100 000 F CFA, chacun. « Il faut servir. Ce sont des adultes qui sont conscients de ce qu’ils faisaient », a-t-elle sermonné.



Le Tribunal a réservé les intérêts civils.

