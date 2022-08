Accident mortel sur la route nationale: le bilan passe à 5 morts

La route continue de prendre des vies. En effet, un accident mortel s’est produit sur la route nationale N1 à hauteur de Malème Hodar. Pour le moment le bilan est de cinq morts et 72 blessés dont 13 dans un état grave, informe la RFm.



L’accident s ‘est produit cette nuit un peu au-delà de 00 heures dans le département de Malem Hodar, quatre mort sur le coup et plus de 60 blessés dont l ‘un a succombé après son évacuation à l'hôpital Thierno Birahim Ndao. A l’origine de l'accident, un camion tombé en panne stationné au bord de la route sans panneau de signalisation.

iGfm