Accident pont de l’Emergence: le bilan fait 3 morts et 7 blessés graves L’accident survenu ce jeudi matin à hauteur de la passerelle jouxtant le pont de l’Emergence dans le sens Yoff-Patte d’Oie, a fait 3 morts et 7 blessés graves selon la RFM. Deux camions frigorifiques, un minicar et un véhicule particulier sont impliqués dans l’accident. Une femme et un agent de la société de gardiennage Sagam, figurent parmi les victimes.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2019 à 08:10 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos