Accident sur l’autoroute à péage: Plusieurs blessés enregistrés

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021

Un accident d’une rare violence s’est produit sur l’autoroute, à hauteur de l’école Zeida Mariama Niass.



D’après la source, un bus Aftu dans sa course aurait traversé le séparateur et a atterri sur l’autre bord de l’autoroute.



L’accident, ayant causé un embouteillage monstre sur cet axe, a enregistré plusieurs blessés parmi les passagers.



