Accident sur la route de Bignona : La section « And Gueusseum » de Ziguinchor regrette l’attitude des autorités L’accident survenu sur la route de Bignona continue d’être un sujet d’actualité. Consciente des conséquences de la mauvaise prise en charge des blessés, la section « And Gueusseum » de Ziguinchor précisent que ces accidentés pouvaient avoir un meilleur traitement si les autorités avaient pris en compte leurs doléances.

La négligence des autorités sénégalaises a été décriée par les populations et les agents de santé de Ziguinchor, suite à la mauvaise prise en charge des blessés de l’accident survenu sur la route de Bignona. « Les autorités ont attendu d’avoir un accident de la sorte pour réfléchir sur la situation. Elles avaient placé les priorités ailleurs. Lors de notre rencontre avec le Ministre de la Santé, nous lui avions dit qu’on avait besoin d’un plateau technique de santé très relevé et un hôpital de niveau 1 », a soutenu le responsable de la section « And Gueusseum » de Ziguinchor, Ousmane Mbaye sur la RFM.



Mais, les autorités, regrettent-ils, attendent toujours l’arrivée des catastrophes pour parler. Alors qu’un patient a besoin de traitement en urgence. Et dans ce cas, il ne doit pas mettre plus de 30 mn sans être pris en charge médicalement.



D’après Ousmane Mbaye, il est temps pour les autorités se donnent les moyens de contribuer au redressement de l’hôpital de Ziguinchor. « Si ce n’était même pas le fait que l’hôpital de Ziguinchor avait des difficultés avec ses services de chirurgie, le niveau central devrait aider à renforcer les moyens pour faciliter l’accueil des urgences. A défaut, transporter les malades ou blessés graves vers d’autres structures sanitaires », prévient-il.



Sur ce, la section « And Gueusseum » a décidé de s’engager à côté des populations de Bignona dans la marche, prévue pour que les autorités mettent les moyens nécessaires afin de transformer au moins, leur structure sanitaire en hôpital de niveau 2.



