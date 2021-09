Accident sur la route de Fatick : Abdoulaye Diop, le maire de Sédhiou, au chevet des victimes

Le maire de Sédhiou dont la plupart des victimes sont issus du Pakao, est allé pour s'enquérir de la situation et apporter sa solidarité et son appui pour la prise en charge des blessés et l'évacuation des corps sans vies.



Il a magnifié le professionnalisme des services de secours qui ont fait preuve d'une grande promptitude dans l'assistance et l'évacuation des victimes.



Pour rappel, un bus et un camion qui transportait des troncs d’arbres sont entrés en collision entre Diouroup et Ndiongolor faisant 9 morts et une vingtaine de blessés.