Accident sur la route de Kébémer : 2 morts, 42 blessés, dont 10 graves Encore un accident de la route, survenu ce matin, sur la route de Kébémer, vers Ndiaye Thioro sur la Nationale 2. Selon la RFM qui donne l’information, c’est un bus qui a quitté sa voie pour aller heurter un camion. Le bilan fait déjà 2 morts et 42 blessés dont 10 dans un état grave. Les causes exactes de l’accident ne sont pas encore connues.

Lundi 26 Août 2019 à 13:16



