Accident sur la route de Ndioum: Le choc entre un car « Ndiaga Ndiaye » et un minibus fait 14 morts et plusieurs blessés

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Août 2021 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|

Un accident de circulation survenu ce mardi vers 6 heures du matin, sur la route de Ndioum a occasionné la mort de 14 personnes. 9 personnes sont mortes sur le coup et 5 autres ont succombé à leurs blessures à l’hôpital de Ndioum.



Ainsi, plus de 20 blessés ont été dénombrés et évacués à l’hôpital par les sapeurs-pompiers.



A retenir que c’est un car de transport, appelé ‘’Ndiaga Ndiaye’’ avec des «bana-bana» qui se rendaient au marché de Ndioum qui est entré en collision avec un minibus.



Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances de ce terrible accident.



