Accident sur la route nationale N°1 : La voiture du Sous préfet de Dianké Makha s'est renversée et enregistre 2 morts et 2 blessés graves

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Août 2024 à 21:50

Deux (2 ) morts et 2 blessés graves dans un accident sur la route nationale N°1 à hauteur du village de Wengui dans la commune de Sagna, département de Kaffrine.



La voiture du préfet de Dianké Makha dans la commune de Goudiry s'est renversée après l’éclatement d'un pneu.



La femme du Sous préfet et son homonyme sont décédées sur le coup. Mais, le préfet qui conduisait le véhicule et son fils sont gravement blessés. Ainsi, ils sont actuellement admis à l'hôpital régional Thierno Brahim Ndao de Kaffrine.



