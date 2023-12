Accident sur le péage : Un camion termine sa course dans une cabine « Rapido »

Un grave accident s’est produit sur l’autoroute à péage, à hauteur de la gare de Toglou, entraînant un important embouteillage sur plus d’un kilomètre dans le sens Aibd-Dakar.



Selon un témoin oculaire, les faits se sont déroulés vers 18 heures, ce lundi. Le chauffeur du camion, nommé Kane Diallo, et son apprenti ont été blessés mais ont survécu à l’accident. Ils ont été évacués par les sapeurs-pompiers à l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque.



Le camion poids lourd transportait une importante cargaison de marchandises, notamment des produits cosmétiques, et se dirigeait vers Kaolack, selon les informations fournies par une source. La cabine rapido du poste de péage de Toglou a été complètement détruite, rapporte Dakaractu. L’accident serait attribué à un problème de freinage, selon la même source.



Avec Senenews

