Accident tragique à Diamaguène Sicap Mbao : Un piéton heurté par un minicar, sur le RN1 Un tragique accident a secoué la localité de Diamaguène Sicap Mbao, ce mardi 26 mars 2024, aux environs de 22h 30, sur le tronçon de la RN1. Un véhicule de transport en commun, communément appelé « minicar », a violemment percuté un jeune homme d'une trentaine d'années, qui tentait de traverser la route, là où la passerelle avait été démontée depuis longtemps.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mars 2024

c'est un drame qui nous a choqués. J'étais dans la voiture qui a heurté l'individu. Le problème principal est la manière dont les piétons traversent la route ici, au niveau de Diamaguène Sicap Mbao ".



Il a ajouté : " Ils étaient trois personnes qui tentaient de traverser la route. Les deux ont réussi à traverser et malheureusement, la troisième personne, un jeune homme, s'est retrouvé heurté par le minicar. J'implore les passagers de faire très attention quand ils veulent traverser la route, mais aussi que les services de l'État reconstruisent les passerelles sur la RN1, pour éviter ces risques. Parce que cette scène est déplorable, même si le véhicule roulait à vitesse normale ".



La victime, gravement blessée, a été transportée dans un état critique pour recevoir des soins médicaux appropriés. Cet incident tragique met en lumière la nécessité urgente de mesures de sécurité routière renforcées et de réparation des infrastructures pour protéger la vie des citoyens.



Il convient de rappeler qu'il y a quelques semaines, les équipes de Léral Tv avaient effectué un reportage sur les lieux, afin de sensibiliser les autorités quant aux dangers imminents présents sur la RN1, en raison de l'absence de passerelles.



Birame khary Ndaw et Amath Thiam



