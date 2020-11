Accident: une étudiante de BEM heurte mortellement un enfant de 03 ans Les habitants de Sacré-cœur sont encore sous le choc. Un garçon de trois (3) ans a été tué devant la maison familiale par une voiture qui faisait marche arrière.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Novembre 2020 à 07:07 | | 0 commentaire(s)|

En effet, l’irréparable s’est produit lorsqu’une étudiante de BEM a emprunté les clés de la voiture de sa copine pour le sortir du parking.





Seulement, elle ne savait pas conduire. Alors, en essayant de faire marche arrière, elle a perdu le contrôle du véhicule qui a foncé droit vers la porte de la maison où était assis le pauvre garçon. La voiture heurte le mur et tue sur le coup l’enfant.



Alertés, les sapeurs pompiers sont arrivés sur les lieux pour évacuer le corps sans vie. La police a ouvert une enquête et l’étudiante ainsi que sa copine, propriétaire de la voiture, ont été mis arrêts.

