Accidents de circulation: Les chauffeurs demandent à être impliqués dans le combat Une évaluation de la fréquence et de la gravité des accidents au Sénégal a été faite. Il a été constaté que près de 600 personnes meurent chaque année dans des accidents de la circulation et des dégâts matériels importants s’enregistrent annuellement dans différentes localités du pays.

La guerre a été déclarée aux accidents de circulation qui ôtent la vie de nombreux Sénégalais sur les routes. Cette situation inquiétante a fait l’objet d’échanges entre différents acteurs du secteur du transport. « Le parc automobile est très vétuste et, il doit être revu. Certains véhicules ont déjà roulé plus de 30 ans. Et, seuls 56% des véhicules immatriculés à Dakar, passent au Centre pour des visites techniques », a soutenu le Directeur des transports routiers, Cheikh Oumar Guèye sur les ondes de Sud FM.



Les acteurs ont promis d’élaborer une feuille de route pour la sécurité routière afin de combattre de manière drastique, les accidents de circulation. « On va essayer de voir comment faire pour atteindre les objectifs, à partir du plan d’action allant 2021 à 2029. Sur chaque deux ans, on va se réunir pour faire le suivi et réajuster », a promis le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me Oumar Youm.



Mais, les chauffeurs qui sont les plus cités dans ces accidents, demandent à être impliqués dans les échanges pour une prise en compte de leurs préoccupations. « Les autorités en charge de cette question doivent descendre dans les gares routières pour s’entretenir avec les chauffeurs. Cela permettra de mieux combattre les accidents de la circulation. S’il y avait une approche inclusive, cela aiderait à réduire les accidents », a invité le responsable de la gare routière de Rufisque, Fallou Samb.













Leral









