Accidents de la circulation : Pour la mémoire de ces nombreuses victimes, évitons la politisation à outrance !

Je voudrais m’incliner encore devant la mémoire des nombreuses victimes de ces tragiques accidents de la circulation de la route, qui ont profondément heurté nos consciences et qui nous appellent à une profonde introspection.



Je tiens également à saluer la promptitude du Chef de l’Etat et de son Gouvernement, pour les pertinentes et nécessaires mesures prises lors du Conseil interministériel sur la sécurité routière. Celle-ci doit être l’affaire de tous les citoyens en général et usagers de la route en particulier, pour préserver des vies humaines et éviter des dégâts matériels qui ne profitent à personne. C’est dire donc que c’est irresponsable de vouloir faire porter une responsabilité collective à un seul Ministre de la République, juste pour atteindre un objectif pernicieux de politique politicienne.



Il apparaît dès lors, que vouloir profiter d’une détresse nationale pour espérer entacher la réputation de Monsieur Mansour Faye, est d’ores et déjà peine perdue, car les Sénégalais dans leur majorité, approuvent son travail et les nombreuses innovations qu’il a déjà apportées au secteur des transports routiers. Il s’y ajoute la qualité des infrastructures routières sous le magistère du Président Macky Sall, dont Monsieur Mansour Faye, à côté de bien d’autres encore, ne cesse de décliner en actes sa pertinente vision d’un Sénégal émergent à l’horizon 2035.



A date, il nous appartient à tous de nous approprier des récentes mesures prises par le Gouvernement, pour renforcer la sécurité routière et appeler nos forces de défense et de sécurité et l’ensemble des services administratifs concernés, à veiller scrupuleusement au respect des normes édictées.



Nous devons à tout moment savoir surpasser nos différends politiques, afin de nous donner les moyens de réussir ensemble le maintien de la stabilité et de la paix sociales dans notre pays. Nous devons aussi travailler sur nos comportements et faire du civisme et du respect des normes, notre crédo au quotidien. C’est à ce prix que nous parviendrons à mitiger drastiquement les nombreuses négligences notées sur nos routes, pour renforcer la sécurité routière et celle des usagers.



C’est cela être responsable en politique, au lieu de vouloir chercher à tout prix, à politiser négativement un débat d’intérêt général, qui appelle la mobilisation de tous et un sens élevé de la gestion de crise.



À ces nombreux politiciens qui soufrent du leadership du Maire de Saint-Louis et Ministre en charge des transports et infrastructures routiers, prenez votre mal en patience et attendez les prochaines échéances électorales pour vous mesurer encore à lui.



Pour l’heure, joignez-vous aux nombreux efforts du Gouvernement du Sénégal pour soulager nos populations, qui attendent des élites politiques des solutions et non des machinations politiciennes.



À Monsieur Mansour Faye, nous renouvelons nos encouragements et nos prières, pour un succès éclatant dans son exaltante mission au service du Sénégal.



Amadou François Gaye,

Conseiller Municipal,

Président Commission Relations Extérieures et Coopération décentralisée,

Mairie de Saint-Louis