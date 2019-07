Accidents de la circulation : plus de 600 personnes tuées chaque année au Sénégal Les chiffres sont effarants. Plus de 600 personnes meurent chaque année sur les routes sénégalaises. C'est ce qui a été révélé, hier, lors du Forum national de la Sécurité routière, rapporte "Vox Populi". Mais ce qui est le plus inquiétant, c’est que plus de 90% des chauffeurs ne sont pas passés par une auto-école. Il a été également révélé l'existence d'un nombre surprenant de chauffeurs analphabètes.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juillet 2019 à 11:03



