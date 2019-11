Accidents en mer : 70 morts entre janvier et octobre La mer a englouti pas moins de 70 pêcheurs entre le mois de janvier à octobre, pour 62 accidents enregistrés. C’est ce qu’a indiqué Ndiamé Faye, chef du bureau Formation et sensibilisation au service de la protection en mer, hier, lors d’une tournée de sensibilisation. Il a souligné, par ailleurs, que pas moins de 55 millions FCFA, ont été perdus en matériel lors de ces accidents.

