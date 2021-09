Accidents mortels Fatick et Thiès: Sédhiou enterre ses morts dans la douleur, deux autres à Mont-Rolland Un accident mortel a été encore enregistré, ce jeudi, à Thiès. C’est une collision entre un véhicule de marque Peugeot 406, immatriculé Dk 7840 C, et un camion immatriculé Th 5210 D qui a occasionné deux morts.

Alors que Sédhiou et le Sénégal n'ont pas fini de pleurer leurs morts (10), un autre drame a eu lieu sur la route de Mont Rolland.



Le conducteur du véhicule particulier et deux autres individus, grièvement blessés, ont été transportés à l’hôpital régional de Thiès.



Selon le Capitaine Mouhamadou Bobo Diallo, Commandant de la 21e compagnie d’incendie et de secours de Thiès, ses éléments ont procédé à une opération de désincarcération pour pouvoir enlever les deux corps sans vie qui étaient coincés dans le véhicule.



Une opération qui n’était pas difficile, à cause du matériel technique qui était à leur possession. Mais, les causes de ce choc mortel, sur la route de Mont Rolland, n’ont pas été déterminées. « L’enquête qui sera faite par la police nous édifiera sur les causes de l’accident », a assuré Capitaine Diallo.





