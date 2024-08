Accidents mortels à Koumpentoum : Le ministre des Transports annonce des mesures strictes

Ce weekend aussi, des accidents de la route ont pris plusieurs vies. Sur la route de Koumpentoum, par exemple, 6 personnes ont perdu la vie dans un choc entre un minicar et un bus. Le ministre des Transports annonce de nouvelles mesures coercitives, informe Igfm.



«En parfaite collaboration avec les ministères des Forces armées et de l'Intérieur, nous allons immédiatement intensifier les contrôles routiers en multipliant les points de contrôle et en renforçant les sanctions», a annoncé le ministre des transports dans un communiqué de presse.



El Malick Ndiaye ajoute, dans son document, que des repos obligatoires seront imposés aux chauffeurs, et des sanctions sévères, allant jusqu'à l'emprisonnement ou au retrait du permis de conduire, seront infligées aux contrevenants, ajoute la même source.



«Dorénavant, en cas d'accident mortel, des enquêtes systématiques seront menées pour établir la chaîne des responsabilités, et tous les acteurs concernés seront tenus de rendre des comptes», annonce le ministère qui appelle les opérateurs de transport à assumer pleinement leurs responsabilités.



Il leur demande de veiller scrupuleusement au respect des normes techniques d'exploitation des véhicules, à la formation et à la sensibilisation de leurs employés, ainsi qu'au respect de leurs conditions de travail, notamment les heures de travail et la gestion de la fatigue.



«Nous avons également donné instruction à nos services d'accélérer les projets liés au nouveau code de la route, à la vidéo-verbalisation, aux centres de formation et d'examen, aux centres modernes de contrôle technique, ainsi qu'à la mise à niveau des routes nationales», indique le ministre El Malick Ndiaye.