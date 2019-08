Accidents récurrents sur la route : vers un renforcement des sanctions contre les conducteurs

Mercredi 21 Août 2019

Face à la recrudescence des accidents sur nos routes, des mesures sont prises par les autorités sénégalaises pour amener les chauffards à être plus prudent au volant de leur véhicule. Ainsi le ministre Oumar Youm a donné des instructions fermes aux policiers et aux ge,darmes de corser les sanctions contre les conducteurs contrevenants.



« Il y a deux mois, les accidents avaient considérablement diminués. Mais depuis qu’on a un peu baissé les bras, il y a eu une recrudescence des accidents. Je lance un appel au ministre de l’Intérieur, à l’Armée, au Gouvernement, à l’administration en général à continuer à mettre la pression sur le contrôle routier car, c’est la seule alternative pour diminuer les accidents de la circulation», a déclaré le ministre Oumar Youm des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement .

