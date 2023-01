Accidents tragiques : Des djinns venus d’un autre pays à l’origine, selon une voyante

Les graves accidents meurtriers, observés depuis un certain temps au Sénégal, sont dus à l’invasion du pays par une espèce de djinns d’une extrême méchanceté. Ces djinns se déplaceraient d’une région à l’autre, provoquant des cortèges d’accidents sur leur passage. L’information émane d’une voyante qui révèle que ces êtres invisibles sont assoiffés de sang. Ils seraient à l’origine des tragiques accidents qui défraient la chronique actuellement dans le pays. Elle indique que des drames seront notés aussi, lors de grands rassemblements sociaux ou religieux, des échauffourées éclateront entre de tierces personnes et cela entraînera des tueries. Sur un autre plan, notre voyante soutient qu’il y aura également beaucoup de troubles sur le plan politique et que cela entraînera beaucoup de pertes en vies humaines dans le pays.



À ce sujet, souligne "Le Témoin", elle confie que la coalition Benno Bokk Yakaar connaîtra une profonde crise qui sera à l’origine de son éclatement, et que, suite à cette crise, beaucoup de fidèles compagnons du président Macky Sall vont le quitter, avec armes et bagages, pour se liguer avec ses plus redoutables adversaires politiques. Parmi ceux qui le quitteront, elle indique qu’il y aura un dignitaire qui est actuellement le plus fidèle parmi ses fidèles.



Elle recommande des sacrifices pour conjurer les malheurs qu’elle voit venir et qui risqueraient de faire des dégâts incommensurables dans tout le pays, en cette année 2023. Elle demande notamment, à chaque famille, de faire des offrandes de riz, de mil, de sucre, de dattes et de colas de couleur blanche, un kg pour chacun des produits cités et d’amener le tout dans une mosquée. Elle ne précise toutefois pas de jour pour sortir ces offrandes.