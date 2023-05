Accolade de Khalifa et félicitations à Barthélémy Dias: Ambiguïté du dialogue de Macky Sall, au coeur de la scène politique sénégalaise L’accolade du Pésident Macky Sall et Khalifa Sall et les mots de félicitation destinés à l’actuel maire de Dakar hier, lors de la cérémonie officielle du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire au Grand Théâtre, continuent d’alimenter le débat politique sénégalais. Et certains citoyens se demandent ce que Macky Sall gagnerait dans ce dialogue à l'approche de l'élection présidentielle 2024. Certains Sénégalais croient fermement que l'avenir du pays dépend de ce dialogue. D’autres considèrent qu’il sera très difficile de trouver une entente entre le pouvoir et l’opposition, dont une partie de ses membres, estiment que, c’est insensé de participer à ce semblant de simulacre.

La politique est un jeu de ruse. Certains y voit un appât pour fragiliser l’opposition radicale qui refuse de répondre favorablement à ce dialogue appelé à quelques mois de l’élection présidentielle de février 2024. ‘’ Un dialogue annoncé par le chef de l'État, après un discours peu tendre. S'ils veulent obtenir ce qu'ils désirent, ils n'ont qu'à s'asseoir autour d’une table pour dialoguer ”, a rappelé Omar Baldé. Il s’agit d’une boutade, “kou guedd sa yaye mo ayé” lancée à des opposants farouches, qui décident de ne pas répondre à cet appel au dialogue. Ces deux phrases montre la limitation du champ d’action de l’opposition dans ce dialogue, dont elle ne dispose pas les termes de référence, encore moins, connaître les enjeux.



D’autres relèvent l’ambiguïté de cet appel au dialogue que les populations peineraient même, à cerner. Ces dernières évoquent de multiples enjeux, dont le fait de se représenter à l'élection présidentielle pour une 3e fois et l'amnistie de Khalifa Sall et de Karim Wade. “ Politiquement, le Président sait bel et bien que ni Khalifa ni Karim ne peut le battre s'il se présente. Mais, la stratégie de division et le but d'affaiblir l'opposant le plus coriace, Ousmane Sonko reste son objectif principal. Aujourd'hui, sa volonté manifeste de présenter une 3e candidature, en passant par le conseil constitutionnel, est le seul point du dialogue qui l'intéresse ”, décrypte-t-on.



Dépendance de l'avenir du pays à ce dialogue



Et depuis que Mme Aminata Touré a éclaté le deal, constate-t-on, le pouvoir se prépare à ce dialogue. Certains regrettent qu’à quelques mois du scrutin final, le chef de l'État montre sa volonté de se représenter à l'élection par des actes. “ En suivant de près, nous savons qu'il n'écoute pas le peuple actuellement. Sa dernière sortie en dit long. Même si, ça ne ressemble pas à une interview. J'ose dire que le Président a déjà donné sa réponse sur la troisième candidature. Et aujourd'hui, l'enjeu de ce dialogue reste ce fait ”, prévient-on.



D’après l’analyste, l'avenir du Sénégal dépend de ce dialogue. “ Si les opposants et la société qui seront présents acceptent le deal, le peuple fera face. C'est un dialogue pour l'opposition. Mais, des exigences pour le pouvoir ’’, déclare Omar. Trouvée à Nord Foire, une jeune femme du nom de Néné pense que ‘’le Président Macky Sall a fait une grosse erreur, d’avoir invité ses opposants à se rencontrer. Puisque, ces derniers pourront lui tourner le dos à la dernière minute et former un bloc de partis contre lui.



Enjeu du dialogue pour Macky Sall



Pour Cheikh Bara Kébé, c'est Macky Sall qui va profiter de dialogue. Cela peut servir beaucoup de choses au Président, qui sait qu'il n'est plus présentable pour sa propre succession. Le dialogue reste une opportunité pour lui de négocier avec l'opposition. ‘’ Tout le monde sait que Khalifa et Karim ont perdu leurs droits civiques. L’unique souhait de ces derniers, c'est de participer à l’élection présidentielle. Et pour le faire, ils sont contraints de dialoguer avec le Président. Je pense que, c'est un avantage pour le Président Macky Sall. ’’



Il estime que l’enjeu du dialogue pour Macky Sall, c'est pour faire éliminer le leader du Pastef Ousmane Sonko. “ Sa participation peut bouleverser tout les plans de Macky Sall. Ce dialogue n’aura pas de sens si le leader du Pastef n'y participe pas. C'est lui, l’homme le plus de fort dans cette opposition. Donc, s'il s'abstient au dialogue, cela peut créer un vide forcément ’’, dit-il.





Ndiolé Thiam, jeune femme, teint noir, pense qu’il y a nécessité de dialogue. Si, précise-t-elle, c'est la candidature du Président Sall, il perd son temps. Puisque, l'objectif des opposants consiste à écarter Macky Sall de cette conquête des suffrages. “ Si, c’est pour amnistier Khalifa et Karim, il doit savoir qu’ils ont des comptes à rendre à la Justice ”, insiste-t-elle, avant d’affirmer que certains Sénégalais pensent que la justice n'est plus transparente. Et, d’après elle, " Khalifa et Karim devraient abandonner leurs objectifs. Si, ces deux participent à l’élection présidentielle, le nombre de voix de Macky va certainement baisser davantage ".



Ngor Diagne, considère qu’il sera très difficile de trouver une entente entre le pouvoir et l’opposition. Puisqu’une partie de l’opposition, estimant que c’est insensé, reste contre ce dialogue. Elle refuse d’aller autour d’une table de négociation. Et d’autres membres de cette opposition y trouvent une incohérence.



Amath Thiam

Leral

