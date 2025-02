Accord de paix avec le MFDC: Abdou Mbow appelle Ousmane Sonko, à plus de retenue

Bien qu’il se trouve à Dar Es Salam, une ville située à l’est de la Tanzanie et dont la signification renvoie à un havre de paix, l’honorable député Abdou Mbow du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal n’en a pas moins décroché des flèches à l’endroit du Premier ministre, Ousmane Sonko. En effet, se prononçant sur « l’accord de paix » conclu par le gouvernement avec le MFDC, dans la capitale bissau-guinéenne, Abdou Mbow rappelle d’emblée, au Premier ministre que la paix n’est pas un spectacle ! Il poursuit: « La paix a besoin de discrétion et d’humilité. Les blessures causées par des années de conflit entre Sénégalais, méritent un autre type de baume cicatrisant, que celui de la prétention qui parade et gesticule pour injurier l’avenir », rapporte "Le Témoin".



D'après le journal, très en verve, Abdou Mbow assène ses quatre vérités. « Il est dit : « Le Sénégal et le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) ont conclu un accord ce dimanche 23 février 2025 à Bissau, consolidant les acquis notés ces dernières années ». Que nenni ! La vérité est plus prosaïque, et elle nous est transmise par le Bureau d’Information et de la Communication du gouvernement sénégalais (BIC-GOUV), qui relate que « le texte paraphé sous l’égide du Président Bissau-Guinéen Umaro Sissoco Embaló, est une suite de l’accord signé en août 2022, par le gouvernement sénégalais avec César Atoute Badiate, chef de la troisième faction (Front Sud), qui s’était engagée à déposer les armes ».



L’honorable député appelle ainsi le Premier ministre, à faire preuve d’« un peu de retenue, sinon de tenue, simplement ». Et de conclure : « D’abord, je vous fais part de mon étonnement au sujet d’un Premier ministre du Sénégal, qui effectue un déplacement hors du pays, pour brandir un accord avec le MFDC devant les caméras, sans même avoir l’élégance patriotique de nous renseigner sur la nature de l’accord qu’il a signé, si tant est qu’il y en a eu un. Il est de ma responsabilité de parlementaire et de citoyen de demander la publication de l’accord en question, tout en vous abjurant par respect pour les Sénégalais que vous êtes en responsabilité de gouverner, de ne plus politiser le conflit en Casamance qui a toujours été traité avec diplomatie et responsabilité. Monsieur le Premier Ministre, l’Histoire nous enseigne enfin que la Paix est par essence…fragile ».