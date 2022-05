«Accord de principe» Gouvernement-Syndicats de la santé La F2s récuse et parle de «manœuvre mensongère» La Fédération des syndicats de la santé (F2S) est sortie de sa réserve hier pour apporter des précisions sur «l’accord de principe» sur le régime indemnitaire trouvé entre le gouvernement et les syndicats de la santé. La F2S récuse cet accord et parle de «manœuvre mensongère entretenue par des syndicalistes affairistes avec la complicité d’une frange gouvernementale».

La fédération a tenu une réunion le vendredi 6 mai 2022 afin d’évaluer les discussions avec le ministère des Finances, qui portaient sur les points à incidence financière. «Pour précision, ces discussions n’ont pas encore pour le moment fait l’objet d’un quelconque accord entre la F2S et le gouvernement», ont indiqué Cheikh Seck et ses camarades.



«Il faut rappeler que ces manœuvres ne datent pas d’aujourd’hui. En effet, au moment où la F2S était à son deuxième plan d’action, le gouvernement a préféré convoquer une organisation dirigée par des retraités sans emploi pour traiter des problèmes de travailleurs en activité», a notifié le document.



Selon eux, malgré la pression liée à la rétention d’information et à la «réussite» des jours de grève, le gouvernement «finira par ouvrir des discussions, même si nous avons constaté le dilatoire qui a entrainé la bouderie du ministère de la santé».



La F2S ajoute : «Cette logique entretenue par l’équipe du ministère de la santé et une partie de la fonction publique a conclu à la tentative de vouloir réduire la délégation de la F2S lors des négociations. D’ailleurs, même le ministère de la Santé finira par signer un accord bidon avec ses affidés, pour faire croire à l’opinion que des accords ont été trouvés avec les travailleurs de la santé ; ce qui est totalement faux». F2S martèle que les négociations sont «au point mort».



Toutefois, les secrétaires généraux de l’organisation ont fait savoir dans ce sens que le ministère des Finances a apporté des «propositions pour l’amélioration du système indemnitaire et des points à incidence financière» ; ce qu’ils apprécient positivement.



Avant d’ajouter : «Nous souhaitons que le délai de janvier 2024 initialement fixé pour un rehaussement de cette indemnité de logement à 100 000 FCFA soit ramené à janvier 2023.»

