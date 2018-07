Accord entre Youssouf Sabaly et Naples

Les négociations entre l’entourage de l’international Sénégalais et Naples ont positivement avancé.



Le Naples cherche un nouveau défenseur pour renforcer son secteur défensif. Le nouveau coach des Napolitains a jeté son dévolu sur Youssouf Sabaly. « Nous sommes encore à la recherche d’un latéral droit, et puis il y a aussi la situation de Ghoulam à évaluer », a déclaré Carlo Ancelotti.



Selon nos confrères de Sky Sport Italia, les discussions ont connu une avancée significative, ce mercredi. Toujours la source, la rencontre, aujourd’hui, entre l’entourage du joueur et les dirigeants du club ont porté ses fruits. Le joueur aurait donné son accord pour rejoindre son compatriote, Kalidou Koulibaly, à Naples.



Le latéral Sénégalais a été crédité d’une excellente Coupe du monde 2018 avec les lions de la Téranga. Des performances qui ont poussé le club napolitain a engagé des discussions avec l’entourage du joueur. Et selon les informations de Gianluca Di Marzio, Le club italien voulait avoir l’accord de l’international Sénégalais avant d’engager des discussions avec son club actuel, le FC Bordeaux.

